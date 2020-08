Putten in Langlaarsteenweg worden aangepakt: straat één week onderbroken Ben Conaerts

25 augustus 2020

17u12 0 Aartselaar De asfaltering in de Langlaarsteenweg wordt deze week aangepakt. De straat zal daardoor tot en met vrijdag 28 augustus volledig afgesloten zijn tussen de Reetsesteenweg en de Wullebeekstraat. “We kregen veel terechte meldingen over de slechte stukken in de asfaltering”, zegt schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA). “Nu laten we die zo snel mogelijk herstellen.”

De asfaltering in de Langlaarsteenweg ligt er al langere tijd niet goed meer bij, met enkele diepe putten ter hoogte van de Reetsesteenweg als summum. Daarom is een aannemer dinsdag in opdracht van de gemeente gestart om de straat aan te pakken. De werken zullen normaliter tot vrijdag 28 augustus rond 17 uur in beslag nemen. Daarbij zal de straat volledig zijn afgesloten tussen Reetsesteenweg en Wullebeekstraat. Verkeer dient een omleiding te volgen via Pierstraat.

Opritten en garages in die zone zijn tijdens de werken niet bereikbaar. Verderop in de Langlaarsteenweg worden samen met Pidpa lokale herstellingen aangebracht tussen N177 en Oeyvaersbosch. Dat gebeurt via een plaatselijk versmalde rijbaan. Verkeer voor de industriezone Oeyvaersbosch kan door deze verschillende werken enkel in en uit via de N177. Het voet- en fietspad blijft vrij tijdens de werken en kan gebruikt worden door zachte weggebruikers.

Verkeersproblemen

“De gemeente kreeg veel terechte meldingen binnen over die slechte stukken in de Langlaarsteenweg”, zegt schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA). “Oorspronkelijk wilden we dat al in 2019 herstellen, maar dat was onmogelijk door de rioleringswerken van Aquafin op de N177. Die leidden samen met de rioleringswerken van Kleistraat-Oever tot heel wat verkeersproblemen in ons dorp. Tegelijkertijd ook nog eens de Langlaarsteenweg een kleine week dicht leggen was toen echt onmogelijk.”

Kleine Grippe

Omdat de werken van Aquafin in het voorjaar van 2020 eindigden, zette de Aartselaarse gemeenteraad het licht op groen om een aannemer aan te stellen. Niet alleen de Langlaarsteenweg, maar ook het tweede deel van wijk Kleine Grippe, delen van de Lindelei en de zijtak van de Oudestraat krijgen weldra een nieuwe asfaltlaag.

“Op 11 augustus hebben we de aannemer kunnen aanstellen. We kiezen er bewust voor om die nu al zo snel mogelijk de Langlaarsteenweg te laten herstellen, zodat de hinder nog tijdens de zomervakantie valt en de weg tijdig hersteld is tegen dat volgende week de scholen opnieuw open gaan. De andere aangehaalde wegen worden de komende maand of maanden aangepakt. De timing bespreken we weldra met de aannemer en communiceren we zodra die gekend is”, besluit schepen Bart Lambrecht.