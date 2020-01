Problemen met haag rond kerkhof houden aan: “Geen enkele discretie voor bezoekers” Ben Conaerts

22 januari 2020

14u28 0 Aartselaar Oppositiepartij NAP pleit ervoor de haag rond de gemeentelijke begraafplaats in de Lindelei opnieuw aan te leggen. “De haag is volledig kapot, wat ten koste gaat van de discretie op ons kerkhof”, klinkt het.

“We hebben de slechte toestand van de haag rond het kerkhof reeds eerder aangekaart”, zegt oppositieraadslid Kris Wils (NAP). “De haag was toen volledig stuk, waardoor je vanaf de straatkant alles kon zien wat er op het kerkhof gebeurde. Wie een begrafenis hield of zijn dierbare kwam bezoeken, kon niet langer rekenen op enige discretie. Het gemeentebestuur beloofde om de haag aan te pakken, maar vandaag vinden we nog steeds een buitenhaag in zeer slechte toestand.”

“De haag is wel degelijk vernieuwd geweest”, zegt burgemeester Sophie De Wit (N-VA). “Maar het probleem is dat de bomen in de Lindelei alle voedingstoffen uit de grond opslorpen. Daardoor krijgt een groot deel van de haag niet de kans om goed te groeien. Achteraan het kerkhof, waar de haag ook is vernieuwd, is dat probleem er niet en doet de haag het wel goed. Een definitieve oplossing zal er komen als de Lindelei wordt heraangelegd en de bomen worden vervangen. Om nu in afwachting alweer een nieuwe haag te plaatsen, lijkt ons niet zinvol.”

