Prinses Carine I en hofnar Dries worden uithangborden van Aartselaarse carnavalsstoet Ben Conaerts

15 november 2019

13u17 4 Aartselaar De carnavalsstoet van 2020 krijgt een vertrouwd gezicht als uithangbord. Carine Hellemans (51), die vorig jaar nog samen met haar echtgenoot een heus prinsenpaar vormde, zal opnieuw als Carine I over de stoet regeren. Ze wordt onder meer ondersteund door hofnar Dries Pardon (20).

Carine Hellemans mag zich opmaken voor haar tweede ambtstermijn als Carine I. Zij was de enige kandidaat voor de titel van Prinses Carnaval. En in tegenstelling tot in 2018 zal ze deze keer als enige met de scepter mogen zwaaien. “In 2018 vormde ik samen met mijn echtgenoot Patrick een prinsenpaar”, vertelt Carine. “Dat was een heel leuke ervaring, maar ik vond dat ik toen wat op de achtergrond ben gebleven. Patrick kreeg de scepter en de breuk, waardoor ik een beetje in zijn schaduw stond. Ik wou het graag nog eens overdoen, maar deze keer dan wel alleen.”

Huwelijksfeest

Patrick gunt zijn vrouw volop haar moment in de schijnwerpers. Zelf zag hij een tweede ambtstermijn als Prins niet zitten. “Natúúrlijk heeft Carine mijn volledige steun”, benadrukt hij. “In 2018 ging onze aanstelling als prinsenpaar gepaard met ons huwelijksfeest. Twee dagen later was het dan de Aartselaarse carnavalsstoet. Dat was een weekend om nooit te vergeten. Voor mij was het na één keer Prins Carnaval wel genoeg. Ik had mijn droom daarmee bereikt. Maar Carine voelde het dus nog kriebelen.”

‘t Gevolg

Zoals bekend onder carnavalisten is het Prinsenschap een eervolle, maar niet goedkope aangelegenheid. Niet alleen heb je een passende praalwagen en kostuum nodig, je moet ook de stoeten en bals in de omringende gemeenten afschuimen. “Twee jaar geleden hebben we ons kandidaat gesteld als onafhankelijke en moesten we alles zelf bekostigen”, zegt Carine. “Maar intussen zijn we lid geworden van carnavalsvereniging ’t Gevolg en kunnen we rekenen op hun steun. We gaan verschillende activiteiten organiseren om geld in het laatje te brengen.”

Hofnar

Prinses Carine I wordt onder meer bijgestaan door hofdame Ann Geens en hofmaarschalk Ronny Mertens. Voor het eerst in jaren is er ook een hofnar van de partij: de 20-jarige Dries Pardon van carnavalsvereniging De Stannewieken. “Al sinds mijn vijf jaar vier ik carnaval in Aartselaar”, zegt Dries. “Voor mij is de carnavalsstoet het hoogtepunt van het jaar. Het is mijn droom om ooit eens Prins Carnaval te kunnen worden, maar momenteel zou het voor mij nog iets te kostelijk zijn. Dus ben ik heel blij dat ik als hofnar mee mag lopen in de stoet. Het wordt mijn taak om voor extra sfeer te zorgen en de mensen te vermaken. Ik kijk er nu al naar uit. Wees gerust, ik ga zeker niet onopgemerkt meegaan.” (lacht)