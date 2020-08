Pralines, bokkenpootje of toch maar een ijsje? Nieuwe chocoladezaak Chocorette laat Aartselaar smullen van zoetigheden Ben Conaerts

08 augustus 2020

22u07 0 Aartselaar Chocoladeliefhebbers kunnen een nieuwe hotspot toevoegen aan hun adressenlijstje. In de Kapellestraat in Aartselaar hebben de amper 19-jarige Yanne De Decker en Ellen Verlinden de deuren geopend van hun chocolatier Chocorette. Pralines, breekchocolade of bokkenpootjes: de zoetekauw kan hier helemaal zijn hart ophalen.

Een chocoladezaak openen bij 36 graden, in het midden van een pandemie. Zeggen dat de omstandigheden niet ideaal zijn, is een understatement. Maar enthousiasme laat zich moeilijk temperen, ook bij Yanne De Decker en Ellen Verlinden. Zij zwaaiden zaterdag de deuren open van Chocorette, een nieuwe hotspot voor chocoladeliefhebbers in de Kapellestraat. Voor Yanne, amper 19 en met een diploma chocolade-patissier onder de arm, is het een droom die werkelijkheid wordt.

Perfecte tandem

“Ik kreeg de smaak te pakken op PIVA Antwerpen, waar ik de richting brood- en banketbakkerij volgde”, vertelt ze. “Daarna heb ik me gespecialiseerd in chocolade en begon het te kriebelen om een eigen zaak te starten. Ik ben begonnen met chocoladeproducten te ontwikkelen vanuit een atelier in mijn ouderlijke woning. Dat werd zo’n succes dat ik besliste om de stap te zetten en een eigen pand te openen.”

Dat het allemaal zo snel is kunnen gaan, is te danken aan de inbreng van Ellen. “Ik heb drie jaar een eigen zaak gehad als HR-consultant”, zegt Ellen. “Yanne is de dochter van vrienden van mij. Toen ze mij over haar plannen vertelde, ben ik mee op de kar gesprongen. De kwaliteit van de producten die ze maakt, is verbluffend. Yanne maakt dus de chocolade, terwijl ik het commerciële en het zakelijke voor mijn rekening neem. Samen zijn we de perfecte tandem.”

Crowdfunding

Yanne en Ellen bouwden het pand in de Kapellestraat 16, een oud boekhoudkantoor, om tot een gezellige chocoladezaak met 16 verbruiksplaatsen en een open atelier. Je kan er terecht voor allerlei chocolade creaties, zoals breekchocolade, bokkenpootjes, chocoladestokjes, geschenkpakketjes en 18 verschillende soorten pralines, vaak met verrassende toetsen. Ook fans van lekkere ijsjes kunnen in Chocorette terecht: er zijn zes verschillende smaken te verkrijgen.

“Chocolade is niet meteen een zomers product”, zeggen de zaakvoerders. “Zeker bij temperaturen als die van vandaag is het niet evident om de chocolade koel te houden. Maar met het oog op de zomermaanden hebben we ons een ijsmachine aangeschaft. Die hebben we kunnen financieren via een crowdfunding, waarmee we op twee weken tijd 3.500 euro hebben ingezameld. Op dagen als vandaag bewijst zo’n machine zeker haar nut.”

Chocorette is open op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag vanaf 9.30 uur. Op vrijdag, de wekelijkse marktdag, kan je er al terecht van 8 uur.