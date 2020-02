Praatcafé laat je zelf de muziek kiezen Ben Conaerts

19 februari 2020

14u32 0 Aartselaar De vzw Ach Ja organiseert op vrijdag 21 februari een praatcafé. Bezoekers mogen voor de gelegenheid hun eigen vinylplaten meebrengen.

“We zorgen voor twee draaitafels zodat de muziek vlot gemixt kan worden”, klinkt het. “Alle muziekgenres zijn welkom, van oud tot nieuw. Ongetwijfeld leveren de platenkeuzes van de aanwezigen tal van interessante en verrassende gesprekken op.”

Het praatcafé vindt plaats vanaf 20.30 uur in ’t Veurleste, de cafetaria van zaal Koekoek in Aartselaar. De toegang is gratis.