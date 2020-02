Peter Van Mechelen (56) is nieuwe algemeen directeur van gemeente Aartselaar Ben Conaerts

27 februari 2020

12u47 0 Aartselaar Peter Van Mechelen (56) is aangesteld als de nieuwe algemeen directeur, de vroegere gemeentesecretaris. Hij volgt Luc Van Limbergen op, die op 1 april 2020 met pensioen gaat.

Peter Van Mechelen is momenteel nog stafmedewerker van het secretariaat van de gemeente Aartselaar. Maar vanaf 1 april 2020 mag hij officieel in de voetsporen treden van algemeen directeur Luc Van Limbergen. Als algemeen directeur, de vroegere gemeentesecretaris, staat hij aan het hoofd van het gemeentepersoneel en leidt hij de gemeentelijke administratieve diensten.

“Ik ben al tien jaar in dienst bij de gemeente Aartselaar, maar had nood aan een nieuwe uitdaging”, aldus Van Mechelen. “Dus toen de vacature voor algemeen directeur werd uitgeschreven, heb ik gesolliciteerd. Ter voorbereiding op de nieuwe baan loop ik parallel met Luc Van Limbergen. Ik volg mee de vergaderingen van het schepencollege en het vast bureau, alsook de andere vergaderingen van de algemeen directeur.”

Peter Van Mechelen is 56. Hij volgde een opleiding Landbouwkundig Ingenieur en een studie Bestuurs- en Beleidswetenschappen met als optie Overheidsbeleid. Voor hij in dienst trad bij de gemeente Aartselaar, was hij diensthoofd van de milieu- en groendienst van de gemeente Boom.