Peter Hens brengt comedyvoorstelling voor tieners én hun ouders Ben Conaerts

28 januari 2020

12u36 0 Aartselaar CC ’t Aambeeld heeft op zaterdag 1 februari stand-up comedian Peter Hens te gast. Hij brengt er met ‘Rookie Comedy’ een voorstelling op maat van tieners én hun ouders.

In ‘Rookie Comedy’ probeert Peter Hens, bekend van ‘Belgium’s Got Talent’, als jonge dertiger aansluiting te vinden bij de leefwereld van twee tieners. Omdat hij helemaal niet mee is met Fortnite, Tik-Tok, sms-afkortingen en Instagram, probeert hij op zijn geheel eigen manier een connectie te maken. Daarbij wisselt hij hilarische scènes af met grappige liedjes, zoals ‘Ik mag mijn zusje niet meer slaan’ en de opvolger ‘Ik mag mijn broertje niet meer bijten’.

De voorstelling, bedoeld voor iedereen vanaf 10 jaar, vindt plaats om 19.30 uur in CC ’t Aambeeld. Wie erbij wil zijn, wacht best niet te lang meer met reserveren. Tickets kosten 9 euro en zijn te reserveren via 03 877 28 75 of cultuur@aartselaar.be.