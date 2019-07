Personeel WZC Zonnewende houdt prikactie: “Personeelstekort laat zich steeds meer voelen” Ben Conaerts

09 juli 2019

18u26 0 Aartselaar Een vijftiental personeelsleden van het woonzorgcentrum Zonnewende heeft deze middag een prikactie georganiseerd. Ze wilden op die manier het personeelstekort in de zorgsector aankaarten.

In Wallonië en Brussel trokken woonzorgcentra de voorbije maand al vaker aan de alarmbel over het alarmerende personeelstekort. Nu is de zogenaamde ‘witte woede’ ook overgewaaid naar onze regio: het woonzorgcentrum Zonnewende was deze namiddag het eerste dat aan de actie deelnam. Een vijftiental personeelsleden hield een prikactie en deelde flyers uit aan de chauffeurs op de N177.

Kwaliteit achteruit

“Het enorme personeelstekort laat zich steeds meer voelen. Bewoners en patiënten zijn steeds minder tevreden, de kwaliteit van de geboden zorg gaat zienderogen achteruit. Het personeel dat er nog is, gaat dagelijks een gevecht aan met de omstandigheden waarin ze moeten werken in poging er nog het beste van te maken. Maar wat we ook doen, op het einde van de dag zal er altijd iets niet in orde zijn”, zegt vakbondsafgevaardigde Dennis De Meyer.

“We hebben dezelfde verzuchtingen als onze Brusselse en Waalse collega’s. We vragen dan ook aan de volgende federale, Vlaamse, Waalse en Brusselse regeringen om maatregelen te nemen om de malaise in de zorgsector aan te pakken. Het is een zaak van iedereen, want we komen uiteindelijk allemaal in contact met zorg, zij het als ouder of als kind.”