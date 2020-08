Pastoor André Stuyck (80) gaat officieel met pensioen: “Maar zolang ik kan, blijf ik parochie helpen” Ben Conaerts

31 augustus 2020

16u37 0 Aartselaar André Stuyck (80), de langst zetelende pastoor van Aartselaar, gaat op dinsdag 1 september officieel met pensioen. Door de coronacrisis zal zijn dankviering wel nog een jaartje worden uitgesteld. “Ik vind het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om erbij te zijn.”

André Stuyck is al 43 jaar pastoor in Aartselaar. Nu hij de gezegende leeftijd van 80 heeft bereikt, gaat hij officieel met pensioen. Maandag droeg hij voor de laatste keer de mis voor in zijn officiële functie. Al zal hij zich ook de komende jaren nog blijven inzetten voor de parochie. “Nu ben ik nog pastoor, vanaf morgen (dinsdag, red.) wordt de mis voorgedragen door een pastoor-emeritus”, glimlacht André Stuyck. “Zolang ik de parochie kan blijven helpen, zal ik dat blijven doen. Op dat vlak zal er weinig veranderen.”

Meloenen kweken

Het grootste verschil is dat de pastoor wel een nieuwe huisvesting moest voorzien. Hij woonde jarenlang in de pastorie in de Carillolei, maar verhuist nu naar een woning wat verderop in de straat. “Ik ga maar 150 meter verder wonen en blijf dus vlak bij de kerk. Ik ken hier zoveel mensen, het zou absurd zijn om Aartselaar in te ruilen voor een andere gemeente. Ik ben plan om in de tuin van mijn nieuwe woonst meloenen te kweken. Mijn vader heeft dat vroeger ook gedaan, dus misschien lukt het mij ook wel.”

Normaliter had er ook een dankviering moeten worden georganiseerd, maar corona heeft dat plan dus in de war gestuurd. “Het is jammer dat alles geannuleerd is, maar uitstel is geen afstel. Waarschijnlijk zal die viering nu plaatsvinden in 2021 of in 2022. Ik vind het belangrijk dat niemand vergeten wordt bij de uitnodigingen. Iedereen die wil komen, is hartelijk welkom.”