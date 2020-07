Pasar organiseert fotowandelzoektocht Ben Conaerts

07 juli 2020

Pasar Aartselaar organiseert deze zomer samen met de gemeente een fotowandelzoektocht.

Je vertrekt aan het gemeentehuis van Aartselaar voor een wandeling van 5,2 kilometer. Maar aangezien de wandelroute in een lusvorm loopt, kan je ook vanop een andere plek van start gaan. Wie de fotozoektocht tot een goed einde brengt, maakt kans op enkele mooie prijzen die worden aangeboden door de lokale handelaars.

Je kan de deelnemersbrochure voor 3 euro aanschaffen in Brasserie en Grill ’t Sportzicht, Taverne Wolffaertshof, het onthaal van het gemeentehuis en in AD Delhaize. Het deelnameformulier breng je voor 5 september binnen bij DVV Kantoor Aartselaar in de Kapellestraat.