Pasar Aartselaar reikt prijzen fotozoektocht uit Ben Conaerts

09 oktober 2020

15u41 0 Aartselaar Wandelclub Pasar Aartselaar heeft de prijzen van zijn fotozoektocht uitgereikt. Luk Gorrebeeck uit Aartselaar kaapte de hoofdprijs weg.

Wandelclub Pasar Aartselaar organiseerde in juli en augustus een fotozoektocht door de gemeente. Op vijf plaatsen kon een deelnemersbrochure aangekocht worden. Daarin stonden 20 foto’s die bij de juiste straat moesten geplaatst worden. Niet minder dan 171 deelnemersbrochures werden afgehaald. Daarvan deden er 98 mee aan de wedstrijd en vonden er 93 alle foto’s.

Als winnaar werd Luk Goorebeeck uit Aartselaar aangeduid. Hij ontving de eerste prijs: een pakket van aankoopbonnen geschonken door de lokale middenstandsvereniging ATA. Ook de tweede en de laatste prijs werden reeds uitgereikt, respectievelijk aan Rita Jacobs en Jos De Proft. De andere deelnemers werden persoonlijk verwittigd dat ze hun prijs kunnen afhalen in Brasserie Wolffaertshof in de Baron van Ertbornstraat 7 in Aartselaar. Dat kan nog tot donderdag 15 oktober, elke dag van 11 tot 23 uur, behalve ’s maandags.

“Voor de prijzen konden we gelukkig beroep doen op onze sponsors: ATA, AD Delhaize Aartselaar, DVV Aartselaar, Limas facilities en Fitality Aartselaar”, zegt Johan Verlinden van Pasar Aartselaar. “Zij schonken enkele prijzen of een bedrag waar we bijkomende aankoopbonnen van ATA mee aanschaften. Op deze manier kreeg elke deelnemer minstens een prijs ter waarde van 5 euro. Niet te verwonderen dat we ondertussen al de vraag kregen om dit volgend jaar te herhalen. Die kans is groot.”