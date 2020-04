Exclusief voor abonnees Parochieteam gebruikt selfies om Sint-Leonarduskerk te vullen: “Fijn om hier ook in coronatijden bekende gezichten te zien” Ben Conaerts

10 april 2020

13u57 0 Aartselaar Ook de kerken moeten in coronatijden hun deuren gesloten houden. Maar omdat zo’n lege kerk toch wat vreemd oogt tijdens de eucharistie, heeft het parochieteam van de Sint-Leonarduskerk de kerkstoelen volgehangen met foto’s van kerkgangers. Een groot verschil, vindt pastoor André Stuyck (79). “Het doet heel veel deugd om bekende gezichten te kunnen zien.”

De kerkgebouwen mogen op dit moment niet gebruikt worden, tenzij voor begrafenissen in beperkte kring. Maar dat weerhoudt pastoor André Stuyck er niet van om dagelijks de eucharistie voor te gaan. In een lege kerk. “Ik vier al 55 jaar de eucharistie. Waarom zou ik daar nu mee stoppen?” vraagt de pastoor zich af. “Ik doe dat niet voor mezelf, maar ter intentie van de parochianen. Ook als zij niet fysiek aanwezig kunnen of mogen zijn. Maar voor een lege kerk staan spreken, dat is toch niet hetzelfde als anders. Daarom kwam mijn parochieteam met een origineel idee op de proppen.”

