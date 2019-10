Papfles en maxi cosi lenen kan voortaan in babytheek: “Spullen kosten veel geld, maar worden slechts kort gebruikt” Ben Conaerts

03 oktober 2019

15u00 0 Aartselaar Jongere ouders kunnen vanaf maandag 7 oktober babyspulletjes gaan ontlenen in een babytheek, op het tweede verdiep van het Sociaal Huis. Dat is een uitleendienst voor onder meer papflessen, buggy’s en wiegjes. “Hiermee willen we duurzaam babymateriaal toegankelijk maken voor iedereen”, zegt schepen van Gezinsbeleid Hilde Heyman (N-VA).

Een flessenwarmer die je maar drie keer gebruikt, een maxi cosi die al na enkele maanden te klein is: het zijn herkenbare frustraties voor jonge ouders. Daarom starten de gemeente Aartselaar en het Netwerk Bewust Verbruiken met een zogenaamde babytheek - een uitleendienst voor babyspullen zeg maar. Het concept is eenvoudig: leden van de babytheek kunnen spullen voor hun baby in de eerste twaalf maanden na de geboorte ontlenen, testen en gebruiken. En achteraf geven ze de gebruikte spullen weer terug.

Milieu- en budgetvriendelijk

“Het project maakt kwalitatieve babyspullen toegankelijk voor een breed publiek”, zegt schepen van Gezinsbeleid Hilde Heyman (N-VA). “Kopen mensen alles nieuw bij de komst van een baby, dan kost dat handenvol geld. Jonge ouders kijken aan tegen forse kosten, terwijl 4 op 10 kinderen in Vlaanderen opgroeien in armoede. Maar veel van die babyspullen worden maar kort of nooit gebruikt. Bovendien heeft de berg spullen ook een grote milieu-impact. Een babytheek is een budgetvriendelijk en milieuvriendelijk alternatief.”

Aartselaar is na de stad Geel vorige maand de eerste gemeente in de provincie die een babytheek opstart. “Met de babytheek laten we jonge ouders concreet kennismaken met gebruik in plaats van bezit”, zegt Eva van Velzen, bezieler van de babytheken bij Netwerk Bewust Verbruiken. “Zo kunnen ze helpen zorgen voor het verkleinen van de afvalberg en een klimaatvriendelijke toekomst voor hun kind. De babytheek neemt tegelijk een sociale functie op: het is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor jonge ouders.”

Kringloopwinkels

De babytheek van Aartselaar, die een plaats krijgt op het tweede verdiep in het Sociaal Huis in de Kapellestraat, is tot stand gekomen dankzij de steun van de provincie Antwerpen, de kringloopwinkels uit de streek én tennisclub SV Aartselaar Tennis. Zij schonk afgelopen zomer een cheque van 2.500 euro om het project te helpen opstarten. Verder hebben ook heel wat ouders uit de regio gebruikte babyspulletjes geschonken. Het heeft ervoor gezorgd dat de babytheek op maandag 7 oktober haar deuren kan opendoen.

Wie lid wil worden van de babytheek, betaal 20 euro lidgeld per jaar. De uitleenperiode is zes maanden met mogelijkheid tot verlenging. De babytheek is open op elke eerste maandag van 18 tot 19.30 uur en op elke derde zaterdag van 10 tot 11.30 uur. Meer info is te vinden op de website www.aartselaar.be. Daar kan je ook de uitleencatalogus bekijken.