Pand zwaar beschadigd na brandstichting met vuurpijl CVDP

01 januari 2020

13u20 2 Aartselaar Aan de Antwerpsesteenweg 14 ontstond rond vier uur ‘s nachts een brand door een vuurpijl die werd binnen gegooid.

“We kregen een melding binnen van een uitslaande brand en stelden ter plaatse vast dat de brand afkomstig was van vuurwerk”, zegt de politiewoordvoerder van zone HEKLA. “Er was niemand aanwezig dus er vielen geen gewonden. Het pand raakte zwaar beschadigd.” Er loopt een gerechtelijk onderzoek om op te sporen wie verantwoordelijk is voor de brandstichting.