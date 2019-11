Oude Pabowinkel heropent als Babylon Loveshop: eerste vijftig klanten krijgen gratis seksspeeltje Ben Conaerts

19 november 2019

14u15 0 Aartselaar De winkel van de erotiekketen Pabo in Aartselaar heropent op zaterdag 23 november de deuren onder de naam ‘Babylon Loveshop’. De nieuwe winkel pakt meteen uit met een stunt: de eerste vijftig klanten die met een oud seksspeeltje langskomen, krijgen gratis een nieuw.

In maart viel het doek over het erotische postorderbedrijf Pabo en dus ook over de winkel langs de Boomsesteenweg in Aartselaar. Maar voor de trouwe klanten is er goed nieuws: de groep Babylon, die al een aantal winkels uitbaat in Wallonië en Frankrijk, heeft de drie grootste Pabowinkels overgenomen en blaast ze nieuw leven in. Nadat eerder deze maand al de erotische shops in Wetteren en Roeselare heropenden, is nu de oude Pabowinkel in Aartselaar aan de beurt. Op zaterdag 23 november gaat de winkel opnieuw open onder de naam ‘Babylon Loveshop’.

“Vanaf zaterdag 23 november kunnen de klanten kennismaken met een compleet nieuwe winkel waar positieve seksualiteitsbelevingen in een ontspannen sfeer centraal staat”, klinkt het bij Babylon. “Tijdens de openingsdag wordt iedereen onthaald met een welkomstdrankje en een goodiebag. We pakken bovendien, net zoals eerder deze maand in Roeselare en Wetteren, uit met een bijzondere stunt tijdens het openingsweekend. De eerste vijftig klanten die met een oud seksspeeltje langskomen, worden gratis getrakteerd op een nieuw exemplaar.”

De Babylon Loveshop bevindt zich aan de Boomsesteenweg 48 en is open van maandag tot zaterdag van 10 tot 20 uur.