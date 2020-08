Optiek Van Avondt heropent als Mr. Boo: “Drie keer meer winkelruimte dan voordien” Ben Conaerts

25 augustus 2020

18u05 0 Aartselaar Optiek Van Avondt in de Baron van Ertbornstraat heeft dinsdag de deuren heropend als Mr. Boo. De optiekzaak werd volledig in een nieuw jasje gestoken en kan voortaan uitpakken met liefst 120 vierkante meter winkelruimte.

Optiek Van Avondt was al decennialang een begrip in Aartselaar. De zaak opende de deuren in 1978 en werd in 2008 overgenomen door Kevin Beck en zijn vrouw Marjan Brughmans. Zij hadden al in 2012 het idee om de zaak een flinke make-over te geven, maar door een geschil met een buur moesten de plannen verschillende keren van tafel worden geveegd. In afwachting opende het koppel zo’n drie jaar geleden dan maar een nieuwe optiekzaak in Brasschaat, onder de naam ‘Mr. Boo’.

“De verbouwingsplannen die we hadden voor de zaak in Aartselaar, hebben we toen gebruikt voor de nieuwe winkel in Brasschaat”, zegt Kevin. “Nu ook in Aartselaar het licht op groen werd gezet om te verbouwen, zijn we begin maart in actie geschoten. We zijn heel blij dat we nu een tweede vestiging van Mr. Boo kunnen openen. Voortaan kunnen we dus zowel klanten uit het noorden van Antwerpen als uit zuiden van Antwerpen bedienen.”

De brillenzaak is op zes maand tijd volledig onherkenbaar geworden. “Klanten kunnen er kennismaken met liefst 120 vierkante meter winkelruimte, zo’n drie keer meer dan voordien. In het aanbod zitten verschillende nieuwe en exclusieve collecties van onder meer Gucci, Jimmy Choo en Götti, evenals een eigen huiscollectie brillen, zonnebrillen en contactlenzen”, somt Kevin op. “Ook de meetapparatuur werd vernieuwd, waardoor we de meest nauwkeurige oogmetingen kunnen doen en het scherpste zicht kunnen garanderen.”

Mr. Boo Aartselaar is open van dinsdag tot en met zaterdag van 9.30 tot 18 uur.