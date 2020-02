Exclusief voor abonnees Opstelstroken aan A12-kruispunten werpen hun vruchten af: “Doorstroming is verbeterd, maar laat lichtenregeling zoals ze is” Ben Conaerts

07 februari 2020

11u39 1 Aartselaar De opstelstroken op de A12 die zo’n twee maand geleden in gebruik werden genomen, hebben hun effect niet gemist. De doorstroming op de A12 en in de zijstraten lijkt er de voorbije weken een heel stuk op vooruitgegaan. Die indrukken worden bevestigd door de gemeente Aartselaar en handelsvereniging Handel en Industrie Wilrijk-Aartselaar (HIW). Bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zelf zijn ze intussen cijfers en gegevens aan het verzamelen om een eigen evaluatie te kunnen maken.

Ongelooflijk maar waar: het is al enkele weken opvallend stil over de ‘zwarte kruispunten’ op de A12. Het verkeer gaat opnieuw wat vlotter, de filevorming in de zijstraten is afgenomen en de storm van kritiek die vorig jaar geregeld de kop opstak, is grotendeels gaan liggen. Zelfs in de Facebookgroep ‘Klagen en zagen over de A12’ valt er al enkele weken geen geklaag of gezaag meer te horen. De maatregelen die het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de voorbije maanden heeft genomen, lijken dus hun vruchten af te werpen.

