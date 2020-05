Oppositie kritisch over gratis waardebons voor Aartselarenaren: “Slechts enkele handelaars zullen hiervan genieten” Ben Conaerts

11 mei 2020

16u32 0 Aartselaar De gemeenteraad heeft het licht op groen gezet voor de uitgave van de waardebonnen van 10 euro voor alle inwoners. Daarmee wil het gemeentebestuur de Aartselarenaren aanmoedigen om na de coronacrisis bij de lokale handelaars te gaan shoppen. Oppositiepartijen Open Vld en NAP vrezen echter dat slechts enkele handelaars van de maatregel zullen genieten.

Het gemeentebestuur maakte 150.000 euro vrij om alle inwoners een waardebon van 10 euro te kunnen schenken. Die bon zal gebruikt kunnen worden bij de plaatselijke handels- en horecazaken die tijdens de coronacrisis de deuren moesten sluiten. “De bon zal dus niet gebruikt kunnen worden bij de supermarkt of bij de bakker, want die konden gewoon openblijven”, zegt schepen van Lokale Economie Mark Vanhecke (N-VA). “We hopen dat de waardebon een eerste aanzet zal zijn om nog meer uit te geven. Bovendien is het een extra stimulans voor de mensen die nooit in Aartselaar gaan winkelen, om dat nu wel eens te doen.”

“Oneerlijke verdeling”

Oppositiepartijen Open Vld en NAP vinden het positief dat de lokale handelaars worden ondersteund, maar betwijfelen of elke handelaar van het initiatief zal kunnen profiteren. “We vrezen dat de bonnen bij slechts enkele van onze getroffen handelaars gebruikt zullen worden, waardoor de andere niet van deze maatregel kunnen genieten. Dit is een oneerlijke verdeling van belastingsgeld”, legt Glenn Anné (Open Vld) uit. “Waarom verdelen we de 150.000 euro niet zodanig dat elke handelaar hetzelfde bedrag krijgt?” vraagt Kris Wils (NAP) zich af. “Dan behandelen we elke handelaar op een gelijke manier.”

Veelvoud

“Als we elke handelaar pakweg 300 euro geven, dan betekent dat voor een groot bedrijf niet hetzelfde als voor een klein bedrijf”, reageert burgemeester Sophie De Wit (N-VA). “Maar dé clou van het verhaal is dat we door die bon van 10 euro ter beschikking te stellen hopen dat de Aartselarenaar net méér dan 10 euro gaat uitgeven. We investeren 150.000 euro, maar hopen dat er een veelvoud van dat bedrag naar onze lokale handelaars kan terugvloeien. Dat effect krijg je sowieso niet als je elke handelaar hetzelfde nominale bedrag toekent. We beseffen dat dit voor vele handelaars slechts een druppel op een hete plaat zal zijn, maar volgens ons is zo’n waardebon de best mogelijke maatregel.”