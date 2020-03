Oppositie bezorgd over voetgangers in vernieuwde Kleistraat: “Zij moeten op fietspad stappen” Ben Conaerts

03 maart 2020

15u00 0 Aartselaar Het gebrek aan ruime voetpaden in de vernieuwde Kleistraat leidt volgens oppositiepartij Open Vld tot onduidelijkheden. “Fietsers hebben voorrang, maar moeten hun snelheid regelen zoals vereist wegens de aanwezigheid van andere weggebruikers”, reageert schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA).

De vernieuwde Kleistraat heeft aan weerszijden van de straat een fietspad. Maar dat er nu geen ruim voetpad meer is, stuit bij oppositiepartij Open Vld op onbegrip. “Daardoor is het onduidelijk geworden waar voetgangers moeten wandelen en of ze voorrang hebben op fietsers”, zegt oppositieraadslid Cristel Bal (Open Vld). “Waarom was het niet mogelijk om aan de ene zijde van de weg een dubbel fietspad en aan de andere zijde een voetpad aan te leggen? Dit is een gemiste kans.”

Dubbel gebruik

“De heraanleg van de Kleistraat was een subsidiedossier”, zegt schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA). “Zodra er subsidies in beeld komen, kunnen we niet zelf autonoom beslissen hoe de straat eruit zal zien en geven we de regie uit handen. Niettemin legt de wegcode duidelijk uit wie er in de Kleistraat voorrang heeft. De borden B7 impliceren dat fietsers voorrang hebben op voetgangers, maar tegelijkertijd geldt dat elke bestuurder zijn snelheid moet regelen zoals vereist wegens de aanwezigheid van andere weggebruikers, in het bijzonder de meest kwetsbaren. Wie zich daar naar gedraagt, zal geen probleem hebben op het dubbel gebruik van de ruimte. Over het algemeen ontstaan problemen pas omdat weggebruikers de wegcode niet naleven of ze simpelweg niet kennen.”