Oppositie bezorgd over gracht rond Solhof: “Meer slijk dan water” Ben Conaerts

21 oktober 2019

14u08 0 Aartselaar Oppositiepartij NAP maakt zich zorgen over de toestand van de gracht in het Solhof. “Er staat nu al lange tijd zo goed als geen water meer in de gracht”, zegt oppositieraadslid Rudy Siebens (NAP). “De laatste eenden die er nog zitten, moeten zich meer in het slijk begeven dan in het water.”

Schepen van Milieu René Lauwers (Groen) geeft toe dat de gracht erg droog staat. “Dat is een gevolg van de langdurige droge periodes waar we de afgelopen maanden mee hebben gekampt. Een gebrek aan regen leidt tot een lagere grondwaterstand en het klein beetje water dat toch in de slotgracht terechtkomt, dringt meteen door tot in de bodem. Het is een probleem waar veel grachten in Vlaanderen mee te maken hebben.”

Volgens Lauwers moet het probleem vooral bovenlokaal aangepakt worden. “We nemen zelf al maatregelen door bufferbekkens te bouwen, signaalgebieden niet te verharden en riolen te ontdubbelen. Maar we kunnen er moeilijk zelf kraanwater gaan ingooien. We kunnen enkel afwachten en hopen op beterschap. De hofgracht heeft nog altijd haar functie, dus ze dempen is het slechtste wat we kunnen doen.”