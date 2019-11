Oplossing in zicht voor parkeerproblemen in Guido Gezellestraat Ben Conaerts

10u52 0 Aartselaar Oppositiepartij Vlaams Belang maakt zich zorgen over de parkeerproblemen in de Guido Gezellestraat. “Men gaat fout parkeren, met gevaarlijke situaties tot gevolg”, klinkt het. Volgens schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA) zouden de problemen weldra van de baan zijn.

De Guido Gezellestraat is pas recent weer opengegaan na de rioleringswerken van Aquafin, maar volgens oppositiepartij Vlaams Belang is er nu een ander probleem naar boven gekomen: het tekort aan beschikbare parkeerplaatsen. Oppositieraadslid Mike Schuurmans (VB) kaartte de voorbije gemeenteraad de parkeerproblemen aan. “Inwoners van de nieuwe verkaveling in de De Cranelei gaan zich alsmaar meer in de Beukenhoflaan parkeren. Dat leidt op zijn beurt weer tot een probleem in de Guido Gezellestraat. Men gaat fout parkeren, met allerlei gevaarlijke situaties tot gevolg.”

“De parkeerproblematiek is vermoedelijk ontstaan doordat de bewoners van de De Cranelei moeilijk hun woning konden bereiken”, reageert schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA). “Door de aannemer waren er voor de bewoners werfrijplaten gelegd, maar die lagen er zo slecht bij dat heel wat bewoners zich in de Beukenhoflaan of de Guido Gezellestraat hebben geparkeerd. Intussen zijn de rijplaten weer goedgelegd en is de toegang tot de De Cranelei weer beter, wat de parkeerdruk in de omliggende straten zou moeten doen dalen. Bovendien zal de aannemer op het einde van het bouwproject de middenberm in de Guido Gezellestraat wegnemen, zodat daar extra publieke parkings kunnen ingetekend worden.”