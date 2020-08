Opentluchttentoonstelling brengt Olympische Spelen exact honderd jaar later opnieuw naar Aartselaar Sander Bral

15 augustus 2020

12u22 0 Aartselaar Exact honderd jaar na de aanvang van de Olympische Spelen in Antwerpen, opende in Aartselaar de openluchttentoonstelling ter ere van het meest gerenommeerde sportevent ter wereld. “Het verenigingsleven heeft het moeilijk tegenwoordig dus we zijn blijf dat we sport en cultuur kunnen samenbrengen in een coronaveilig evenement.”

De heemkundige kring en kalligrafievereniging Die Scoone Letter van Aartselaar openden vrijdag 14 augustus, exact honderd jaar na het startschot van de Olympische Spelen in Antwerpen, de openluchttentoonstelling ‘Herdenking VIIde Olympiade Antwerpen 1920’ op het parcours tussen de bibliotheek en het lokaal van de heemkundige kring.

26 letters

“Op de grote canvasdoeken zijn vergrotingen van foto’s en tekeningen uit 1920 te zien, aangevuld met kalligrafische teksten, als herinnering aan dit belangrijk sportgebeuren in en rond Antwerpen”, zegt Marcel Stevens van Die Scoone Letter. “Vorig jaar maakten we al een kalender rond hetzelfde thema. Kalligrafie gaat al eeuwen mee, maar we proberen steeds op zoek te gaan naar nieuwe ideeën. We kunnen slechts met 26 letters onze creativiteit de vrije loop laten”, lacht Marcel.

Marathon

“De Olympische marathon vertrok honderd jaar geleden op het Kiel in Antwerpen en kwam via de Boomsesteenweg langs Wilrijk richting Aartselaar, dwars door het Laar en de Reetsesteenweg”, zegt René Beyst, voorzitter van de heemkundige kring. “De rit ging verder via Reet, Rumst en Waarloos naar Kontich waar gekeerd werd om terug richting het Kiel te lopen. Ook Aartselaar heeft dus een rechtstreekse link met de Spelen van 1920.”

(Lees verder onder de foto)

Verenigingsleven

Aartselaars cultuurraadvoorzitter Bart De Bruyn en sportraadvoorzitter Maria Verbeeck benadrukken dat het moeilijke tijden zijn voor het verenigingsleven momenteel. “Deze openluchttentoonstelling is dan ook extra bijzonder, aangezien het één van de weinige culturele activiteiten is op dit moment. Bovendien is een samenwerking tussen verenigingen altijd fijn, sport en cultuur worden hier bij elkaar gebracht op een coronaveilige manier.”

Die sport is ook letterlijk te nemen. “Want om de expo ook interessant te maken voor kinderen, is er bij elke foto een sportieve opdracht of quizvraag uitgewerkt”, vullen Lies Lemmens en Vincent Piette van de cultuur- en sportdienst aan. “Dat in het kader van ‘Blijf bewegen’, de campagne van Sport Vlaanderen.”

Deelnemen aan de expo, opdrachten en quizvragen is gratis. Groepsbezoeken met gids conform de covidmaatregelen zijn mogelijk na afspraak via rene.beyst@scarlet.be. De openluchttentoonstelling staat nog tot 15 september op het het parcours tussen de bib en de heemkundige kring, daarna verhuizen de canvasdoeken naar het sportcentrum.