Openbaar onderzoek rond bouw nieuwe ISVAG-oven opgestart Ben Conaerts

14 februari 2020

13u03 0 Aartselaar Het openbaar onderzoek naar de omgevingsvergunning voor de nieuwe verbrandingsoven van ISVAG is opgestart. De Aartselaarse MINA-raad, de milieuraad zeg maar, is al volop bezig met het uitwerken van een nieuw modelbezwaarschrift.

ISVAG diende eind september vorig jaar een aanvraag in voor de omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe afvalenergiecentrale in Wilrijk. Intussen heeft de Vlaamse administratie die aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard en is het openbaar onderzoek van start gegaan. Dat loopt nog tot en met 13 maart 2020. Iedereen kan in die periode standpunten, opmerkingen of bezwaren indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Strijdbaar

De Aartselaarse MINA-raad, die zich in verleden al fel verzet heeft tegen de komst van de nieuwe oven, klinkt ook nu strijdbaar. “We zijn momenteel volop bezig met het uitwerken van het nieuwe modelbezwaarschrift. Alle argumenten die werden aangevoerd in het bezwaarschrift dat twee jaar geleden door meer dan 1.600 mensen werd ingediend, blijven uiteraard onverminderd gelden.”

Na het openbaar onderzoek volgt de adviesronde door de verschillende administraties. De uiteindelijke beslissing over de omgevingsvergunning is de bevoegdheid van Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Bij ISVAG is men optimistisch: “Wij geloven de toekomstplannen en in de verdere vergunningsprocedure en kijken de beslissing van de minister met vertrouwen tegemoet.”

De stad Antwerpen en de gemeente Aartselaar organiseren elk een informatievergadering waar ISVAG zijn aanvraag komt toelichten. Die infovergaderingen vinden plaats op woensdag 4 maart om 17 uur in Den Bell in Antwerpen en om 19 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Aartselaar.