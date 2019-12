Open Vld-jongeren organiseren kerstontbijt voor goed doel Ben Conaerts

04 december 2019

14u10 0 Aartselaar De jongeren van Open Vld Aartselaar organiseren deze maand opnieuw een ontbijt aan huis. Nieuw is dat een deel van de opbrengst zal geschonken worden aan een goed doel.

“Na een zeer succesvolle eerste editie van onze ontbijtactie vorig jaar in de zomer kiezen we nu zeer bewust voor een kerstontbijt”, zeggen Sacha Sijmons en Anja Derijck van Open Vld Aartselaar. “Daarmee geven we de mensen de kans om met het hele gezin de kerstdagen gezellig in te zetten. We gaan er ook voor zorgen dat ze het kerstgevoel zullen terugvinden in hun ontbijtmandje.”

Eén derde van de opbrengst van de actie gaat naar een goed doel met een lokale link, namelijk de fietstocht die Ilse Van Damme uit Aartselaar en Sarah Barberien uit Wommelgem volgend jaar willen ondernemen onder de noemer ‘Adventure on Wheels’. Na een intense revalidatie willen de dames in 18 dagen liefst 894 kilometer fietsen.

Wie een ontbijt aan huis wil bestellen, kan dat doen tot 14 december via sijmonssacha@gmail.com. Een gewoon ontbijt kost 10 euro en een luxeontbijt met bubbels 15 euro. De jongeren van Open Vld zullen de ontbijtpakketten op zondagochtend 22 december aan huis komen leveren.