Ook tussen sportcentrum en Baron van Ertbornstraat wordt fietspad vernieuwd Ben Conaerts

24 oktober 2019

14u26 0 Aartselaar Het fietspad in de Kleistraat steekt grotendeels in het nieuw, op het deel tussen het gemeentelijke sportcentrum en de Baron van Ertbornstraat na. “Maar ook dat zal op termijn worden aangepakt”, zegt schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA), die evenwel nog geen startdatum op de werken kan prikken.

De wegen, voetpaden en fietspaden in de Kleistraat en Oever werden de afgelopen maanden in het nieuw gestoken. Maar oppositiepartij NAP wees er de vorige gemeenteraad op dat er nog een deel van het fietspad in de Kleistraat niet werd vernieuwd. “Het gaat om het fietspad vanaf het gemeentelijke sportcentrum naar de Baron van Ertbornstraat”, stipt Kris Wils (NAP) aan. “Wat is er de reden dat dit niet werd aangepakt?”

“De vernieuwing van de Kleistraat en de Oever was een rioleringsproject”, reageert schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA). “Omdat er tussen het sportcentrum en de Baron van Ertbornstraat geen riolering ligt die moest worden heraangelegd, hebben we dat deel van de straat ongemoeid gelaten. Maar het is wel degelijk de bedoeling om ook daar het fietspad te vernieuwen. Dat zal in een apart fietspaddossier komen. Alleen moeten we nog even afwachten welke subsidies er mogelijk zijn van de Vlaamse regering.”