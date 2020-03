Ook Natuurpunt maakt bezwaar tegen nieuwe ISVAG-oven Ben Conaerts

03 maart 2020

14u21 0 Aartselaar Na de MINA-raad gaat ook Natuurpunt Aartselaar bezwaar indienen tegen de mogelijke komst van een nieuwe afvalenergiecentrale van ISVAG.

ISVAG diende eind september vorig jaar een aanvraag in voor de omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe afvalenergiecentrale in Wilrijk. Het openbaar onderzoek met betrekking tot de aanvraag is momenteel volop lopende. Nadat eerder al de Aartselaarse MINA-raad liet weten opnieuw bezwaar in te zullen dienen, komt er nu ook vanuit de hoek van Natuurpunt Aartselaar protest.

“We maken bezwaar tegen het feit dat de nieuwe, grotere oven is strijd is met de afvalreductiedoelstellingen van de Vlaamse regering”, klinkt het. “Verder vrezen we onder meer bijkomend vrachtverkeer op de reeds verzadigde A12, licht- en geluidshinder en schending van de bestemmingsvoorschriften.”

De MINA-raad heeft, samen met een advocatenkantoor een modelbezwaarschrift opgesteld met opmerkingen rond het dossier voor de aanvraag van ISVAG. Dat lijvige bezwaarschrift is integraal te lezen op deze website.

Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 13 maart 2020. Op woensdag 4 maart geeft ISVAG tijdens twee infovergaderingen extra toelichting over haar plannen. Deze infomomenten vinden plaats om 17 uur in Den Bell in Antwerpen en om 19 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Aartselaar.