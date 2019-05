Ook Aartselaar heeft nu bewakingscamera’s: “Vandalen zullen minder snel buiten de lijntjes kleuren” Ben Conaerts

24 mei 2019

15u19 0 Aartselaar De voorbije weken doken in het Aartselaarse straatbeeld de eerste bewakingscamera’s op. De camera’s worden op verschillende strategische locaties op het Aartselaars publiek domein geplaatst en moeten hinder en vandalisme tegengaan.

De eerste camera’s hangen onder meer aan het Laar en de parking van het cultureel centrum. “Maar er zijn er nog meer in aantocht. In ons technisch centrum liggen er nog een tiental klaar om op diverse locaties gehangen te worden”, zegt burgemeester Sophie De Wit (N-VA).

De camera’s zijn aangekocht in een groepsaankoop met de gemeente Edegem en de politiezone HEKLA. “Het is dan ook de politie die de beelden zal controleren als er zich bepaalde feiten hebben voorgedaan, al kunnen ze ook steeds in real time worden gebruikt. Met de beelden hopen we sneller daders te kunnen identificeren. Natuurlijk hebben de camera’s vooral een ontradend effect als doel. Men zal minder snel geneigd zijn om buiten de lijntjes te kleuren als men weet dat alles kan herbekeken worden”, aldus De Wit.

“In het dagdagelijks gebruik kunnen we de camera’s inzetten tegen vandalisme, diefstallen of inbraken. Maar evengoed kunnen we ze strategisch opstellen op plaatsen waar aan sluikstort wordt gedaan of drugs worden gedeald. Het geeft onze politie extra middelen om daar sneller en efficiënter tegen op te treden. Ten slotte kunnen ze ook nuttig gebruikt worden bij grote evenementen, om alles in goede banen te leiden”, besluit de burgemeester.