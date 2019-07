Ondernemers starten procedure om verkeerslichtenregeling A12 terug te draaien Ben Conaerts

05 juli 2019

18u41 0 Aartselaar Handel en Industrie Wilrijk-Aartselaar (HIW), een vereniging van 150 Kmo’s, start zoals verwacht een procedure tegen het Vlaamse Gewest om de wijziging van de verkeerslichtenregeling op de A12 ongedaan te maken. Zij vragen het herstel van de vroegere verkeerssituatie of een financiële vergoeding voor de economische schade die ze lijden. “De huidige situatie is onhoudbaar”, klinkt het.

HIW trok eerder deze week al aan de alarmbel omtrent de situatie op de A12. Sinds de nieuwe verkeerslichtenregeling in werking is, is het fileleed er sterk toegenomen, met nefaste gevolgen voor de bereikbaarheid van de bedrijven. Sommige ondernemers maken gewag van economische schade die tot in de duizenden euro’s per dag oploopt. Na een infosessie op vrijdagmiddag, die door een veertigtal ondernemers werd bijgewoond, werd besloten een procedure tegen het Vlaamse Gewest op te starten.

“De ondernemers voelen zich geschaad door de verkeerslichtenregeling en vragen het herstel van de vroegere situatie of een financiële vergoeding”, zegt advocaat Roel Coveliers. “Volgende week wordt er een aanmaning gestuurd naar Vlaams minister-president Liesbeth Homans (N-VA) en minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Wanneer daar niet op ingegaan wordt, volgt een dagvaarding en wil de groep de zaak begin september laten inleiden voor de rechtbank van eerste aanleg.”

HIW benadrukt wel dat het vragende partij blijft voor een buitengerechtelijke oplossing. “We willen zeker met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) (dat de nieuwe verkeerslichtenregeling heeft ingevoerd, red.) rond de tafel gaan zitten. Maar we vinden daar gewoonweg geen gehoor”, zegt Luc Groven van HIW. “We hopen dat we met deze procedure extra druk kunnen uitoefenen. Voor ons is het belangrijkste dat we hier opnieuw een vlottere doorstroming kunnen krijgen.”