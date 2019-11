Ondernemers pleiten opnieuw voor noodbruggen over A12, Wegen en Verkeer verkiest andere maatregelen Ben Conaerts

20 november 2019

13u00 0 Aartselaar De belangenvereniging Handel & Industrie Wilrijk – Aartselaar (HIW) blijft pleiten voor noodbruggen over de A12 in Aartselaar. Nochtans heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) die piste definitief opgeborgen en wordt nu volop gewerkt aan de aanleg van opstelstroken aan de kruispunten. Maar de ondernemers aan de A12 zijn niet overtuigd. Hun dagvaarding tegen de Vlaamse overheid is intussen ingeleid.

Bij de belangenvereniging HIW, een vereniging van zo’n 150 KMO’s langs de A12, zit men al sinds de invoering van de nieuwe lichtenregeling op de A12 in maart met flinke kopzorgen. “Na de invoering van de nieuwe verkeerslichtenregeling is van een vlotte doorstroming geen sprake meer”, aldus HIW. “De verkeersellende op de A12 blijft aanhouden met dagelijkse vermeldingen, zelfs in het weekend, van files tussen Aartselaar en Wilrijk. De toestand wordt onhoudbaar zowel voor ondernemers als voor de omwonenden die elke dag gegijzeld worden door de ondoordachte ingrepen. Ondernemers worden hierdoor economisch en financieel zeer hard geraakt.”

“Haalbare oplossing”

De bijkomende opstelstroken die nu worden aangelegd, gaan volgens de ondernemers weinig soelaas brengen. “We pleiten daarom opnieuw voor noodbruggen”, klinkt het. “Tijdens de heraanleg van de Ring van Antwerpen werd er ook voor deze optie gekozen en was er een vlotte doorstroming langsheen de Ring. We hebben diverse contacten gehad met Rob Godden van de Kempense staal- en bruggenbouwer Iemants/Smulders. Zij hebben destijds de tijdelijke noodbruggen op de Singel gelegd. Volgens Rob Godden zijn noodbruggen over drie kruispunten een haalbare oplossing en zijn er vele voordelen: vlottere doorstroming, keerlussen onder de bruggen én er kan gewerkt worden onder de bruggen tijdens de insleuving.”

Vrachtverkeer

Het AWV liet eerder al weten dat noodbruggen geen realistische oplossing zijn en blijft bij dat standpunt. “De noodbruggen die destijds bij de heraanleg van de Ring werden gebruikt, zijn niet toegankelijk voor vrachtwagens”, zegt Jef Schoenmaekers van het AWV. “Terwijl het verkeer op de A12 voor een groot deel uit vrachtverkeer bestaat. Dus zouden de vrachtwagens in plaats van gebruik te maken van de brug, beneden op de A12 in de file moeten staan. Bovendien zijn noodbruggen een enorm zware investering en is er een praktisch probleem om de bruggen in te passen.”

Fietsbruggen

“We hebben begrip voor de bezorgdheden en hebben in juli met verschillende partners overlegd over oplossingen voor een betere doorstroming van het verkeer. Een eerste maatregel, een tijdelijke werflichtenregeling voor de duur van de werken van Aquafin, werd al in augustus ingevoerd. Intussen zijn we gestart aan de aanleg van bijkomende opstelstroken aan de vier kruispunten van de A12 in Aartselaar, waardoor de filedruk op de zijstraten zal afnemen. Op langere termijn wordt het studiewerk rond de mogelijke plaatsing van één of meer fietsbruggen langs de A12 en het ondertunnelen van de kruispunten voortgezet”, aldus het AWV.

‘Trial-and-error’-zone

Intussen is de dagvaarding van de ondernemers tegen de Vlaamse Overheid ingeleid. Daarin vragen een 40-tal ondernemers om tijdelijk de oude verkeerslichtenregeling opnieuw in te voeren. Roel Coveliers, de advocaat van de ondernemers, heeft gekozen om de zaak in één zitting te laten behandelen. Bij HIW hoopt men dat de zaak tegen maart 2020 behandeld kan worden. Verder is er ook een uitnodiging vertrokken naar Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) om ter plaatse de toestand te komen bekijken en naar de bezorgdheden van de ondernemers te luisteren.

“We blijven druk zetten”, aldus HIW. “De A12 is geen ‘trial-and-error’-zone. Wij willen een goed onderbouwde en bestudeerde oplossing voor de huidige verkeersellende. In afwachting lijkt het aangewezen om tijdelijk terug te keren naar de oude lichtenregeling.”