Ondernemers A12 stoppen juridische procedure tegen Vlaamse overheid: “Veiligheid en doorstroming zijn verbeterd”

Aartselaar

De rechtbank acht de Vlaamse overheid en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) niet verantwoordelijk voor de economische schade van de omringende bedrijven ten gevolge van de aanpassingen aan de A12 in 2019. Ondernemersvereniging Handel en Industrie Aartselaar-Wilrijk (HIW), een vereniging van meer dan 180 ondernemers in de omgeving van de A12, had daarvoor een juridische procedure opgestart. “Maar we berusten in het vonnis”, luidt het bij HIW.