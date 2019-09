Ondernemers A12 dagvaarden Vlaamse overheid: “Verkeerssituatie blijft catastrofaal” Ben Conaerts

30 september 2019

13u48 1 Aartselaar Een 40-tal ondernemers, gevestigd langs de A12, heeft nu toch beslist naar de rechter te stappen naar aanleiding van de verkeersproblemen op de A12 en de N177. “We kunnen niet langer geduld opbrengen. De problemen houden aan”, klinkt het. Hun advocaat Roel Coveliers heeft een dagvaarding verstuurd naar de Vlaamse overheid.

De ondernemers in de omgeving van de A12 zijn de verkeersellende op de A12 meer dan beu. Een veertigtal onder hen heeft advocaat Roel Coveliers de opdracht gegeven een dagvaarding te sturen naar de Vlaamse overheid. In de dagvaarding vragen ze als voorlopige maatregel om de oude verkeerslichtenregeling terug in te voeren en de studie voor een vlotte doorstroming van het verkeer en verkeersveiligheid langsheen de ganse A12 opnieuw te maken. “We gaan de rechter de ervaringen van de ondernemers en omwonenden voorleggen, zodat deze een inzicht krijgt in hoe het er in de praktijk op de A12 aan toegaat”, klinkt het.

Enorme schade

“De verkeerssituatie op en rond de A12 blijft catastrofaal voor ondernemers én omwonenden, getuige de dagelijkse vermelding van Aartselaar en Wilrijk in de verkeersoverzichten”, aldus Luc Groven van HIW Wilrijk – Aartselaar, met 160 leden de grootste bedrijvenvereniging langsheen de A12. “De invoering van de nieuwe verkeerslichtenregeling zes maanden geleden heeft tot een enorme verkeerschaos geleid op de A12, de N177 en in de omliggende gemeenten. De nieuwe regeling brengt ondernemers een enorme schade toe: klanten blijven weg, leveranciers en transporteurs leveren alleen nog mits forse meerprijzen tot soms 30 procent en vacatures geraken niet ingevuld, omdat potentiële medewerkers soms al voor het eerste gesprek afhaken, omdat ze vast zijn geraakt in de files.”

Opstelstroken

In de loop van de voorbije maanden zijn er reeds enkele aanpassingen aan de verkeerslichten gebeurd door Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Zo werd vorige maand op vier kruispunten een nieuwe regeling ingevoerd, waarbij de tegenoverliggende zijstraten opnieuw tegelijk groen krijgen. Het AWV wil later dit jaar nog werk maken van bijkomende opstelstroken voor ieder kruispunt. Maar de ondernemers willen dus zo lang niet wachten. “Ook onder de huidige regeling houdt de verkeersellende aan. De verkeersveiligheid is er bovendien niet op verbeterd, gezien de diverse ongevallen die er reeds plaatsvonden op en rond de A12. We kunnen niet langer geduld opbrengen en vinden dat het nu tijd is om de zaak aan de rechter voor te leggen.”