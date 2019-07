Ondernemers A12 blijven pleiten voor terugkeer naar oude lichtenregeling : “Maar gerechtelijke procedure wordt mogelijk wel opgeschort” Ben Conaerts

12 juli 2019

17u35 0 Aartselaar Handel en Industrie Wilrijk-Aartselaar (HIW), dat vorige week een procedure is gestart tegen het Vlaamse Gewest na de aanhoudende problemen op de A12, blijft eisen voor terugkeer naar de vorige lichtenregeling. “W e kunnen er niet mee leven dat de verbeteringen pas tegen het eind van dit jaar worden gerealiseerd”, klinkt het. Ze overwegen wel om de procedure al dan niet op te schorten.

Het AWV maakte deze week bekend om tegen eind augustus een nieuwe lichtenregeling in te voeren in functie van de huidige werf van Aquafin en tegen het einde van dit jaar aan elk kruispunt een bijkomende opstelstrook te voorzien. Daarmee zou de doorstroming op de A12 en de zijstraten volgens het agentschap moeten verbeteren. “Het is positief dat er een gunstig gevolg gegeven wordt aan de oproep van ondernemers, gemeentebesturen en omwonenden”, reageert men bij HIW, dat zo’n 150 kmo’s aan de A12 in Aartselaar en Wilrijk verenigt. “De aanpassingen betekenen dat AWV moet toegeven dat de regeling nu niet goed is.”

Faillissementen

Het HIW blijft wel erg sceptisch staan tegenover de voorgestelde aanpassingen. “We kunnen we er niet mee leven dat fundamentele verbeteringen pas tegen het einde van het jaar gerealiseerd worden. In afwachting van de nieuwe maatregelen eisen we dan ook om opnieuw de vroegere lichtenregeling in te voeren. Ondernemers en omwonenden kunnen niet nog eens een half jaar leven met de huidige toestand. Door de trage implementatie blijft de economische schade oplopen voor bedrijven. Dit gaat leiden tot faillissementen, werkloosheid en veel frustratie.”

De vereniging denkt er wel over na om de juridische procedure die vorige week werd opgestart tegen het Vlaamse Gewest, op te schorten. “Het is nooit ons voorkeurscenario geweest om het tot een gerechtelijke procedure te laten komen. Vele tientallen ondernemers hebben reeds toegezegd zich aan te sluiten bij onze juridische actie. We gaan nu onze leden bevragen om te peilen of er bereidheid is om de geplande actie al dan niet op te schorten.”