Nummer 1 én 2 van ‘zwartste kruispunten’ in Vlaanderen liggen (opnieuw) aan de A12 Ben Conaerts

06 december 2019

14u57 0 Aartselaar Het is wellicht geen verrassing voor wie er regelmatig passeert, maar het kruispunt van de A12 met de Kontichsesteenweg en de Cleydaellaan is opnieuw het ‘zwartste kruispunt’ in Vlaanderen. Dat blijkt uit de ongevalsgegevens van 2015 tot en met 2017.

Om de lijst van ‘zwarte kruispunten’ te kunnen opmaken, krijgt elk slachtoffer een bepaald gewicht: een dodelijk slachtoffer krijgt een 5, een zwaargewonde een 3 en een lichtgewonde een 1. Een gewonde fietser, bromfietser of voetganger wordt met een verhogingsfactor 1,7 geteld. Elk kruispunt waar minstens drie ongevallen gebeurden in drie jaar en een ‘score’ van 15 wordt bereikt, komt in de lijst en is een ‘zwart punt’. Op basis van de ongevalsgegevens van 2015 tot en met 2017 bestaat de lijst nu uit 314 punten.

A12 bovenaan

Zoals te verwachten scoren de kruispunten van de A12 in Aartselaar bijzonder hoog. Helemaal bovenaan de huidige lijst staat opnieuw het kruispunt met de Cleydaellaan en de Kontichsesteenweg in Aartselaar. Met een ‘score’ van liefst 81,3 prijkt het ver boven de rest uit. Op de tweede plaats staat het kruispunt van de Bist en de Langlaarsteenweg in Aartselaar met een ‘score’ van 60,8. Het kruispunt van de Guido Gezellestraat en de Helststraat prijkt op plaats 22 met een ‘score’ van 32,6. Het kruispunt van de Leugstraat en de Vluchtenburgstraat staat op 23 met 32,2.

Opstelvakken

De cijfers onderstrepen nog maar eens de noodzaak van een structurele aanpak van de kruispunten op de A12. Eerder dit jaar paste Agentschap Wegen en Verkeer, dat voor de A12 bevoegd is, reeds de regeling van de verkeerslichten aan met de bedoeling de kruispunten zo conflictvrij mogelijk te maken. Maar omdat daardoor lange files ontstonden, werd de regeling herbekeken. Momenteel worden er extra opstelvakken aan de kruispunten aangelegd om de doorstroming te verbeteren. Er wordt ook gekeken naar de mogelijke plaatsing van fietsbruggen. Een ondertunneling van de kruispunten staat ook op de agenda, maar is pas ten vroegste voor 2021.