Noodplanningszone Waterkant roept niet-zorgverleners op geen handschoenen te dragen Ben Conaerts

11 juni 2020

Noodplanningszone Waterkant, die de gemeenten Aartselaar, Boom, Duffel, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle omvat, raadt de bevolking af wegwerphandschoenen te dragen als beschermingsmaatregel tegen het coronavirus. "Handschoenen zijn enkel essentieel voor zorgverleners", klinkt het.

Uit een bevraging van de zorginstellingen blijkt dat het steeds moeilijker en duurder wordt om plastic handschoenen te bestellen. Als je vandaag bestelt, kan je ten vroegste in juli een levering ontvangen. Nochtans zijn zulke handschoenen belangrijk voor het verzorgend personeel bij het verzorgen van coronapatiënten. De Noodplanningszone Waterkant roept dan ook niet-zorgverleners op om niet langer handschoenen te kopen en te dragen. “Het zinloos gebruik van handschoenen door niet-zorgverleners leidt indirect tot de lange levertermijnen voor zorginstellingen en thuispraktijken en tot een stijging van de prijzen”, luidt het.

“Eigenlijk heeft handschoenen dragen voor niet-zorgverleners geen enkele zin, terwijl het wel belangrijk is voor verzorgend personeel”, zegt Hilde Heyman (N-VA), schepen in Aartselaar en verpleegkundig hygiënist. “Voor niet-zorgveleners is het veel veiliger om vaak je handen te wassen en te ontsmetten. Maar in de verzorgende sector is het gebruik van handschoenen bij het uitvoeren van behandelingen bij patiënten onmisbaar wegens mogelijk contact met mogelijk besmet bloed en lichaamsvocht. Handschoenen geven een bescherming aan de zorgverlener en worden per patiënt gewisseld. Ze beschermen dus ook de patiënt tegen mogelijke kruisbesmetting door de zorgverlener.”