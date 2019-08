Nieuwe tijdelijke werflichtenregeling aan kruispunten A12 gaat volgende week in voege: “Zijstraten krijgen weer langer groen” Ben Conaerts

13 augustus 2019

12u57 0 Aartselaar Vanaf maandag 19 augustus gaat een nieuwe, tijdelijke lichtenregeling in voege op de kruispunten van de A12 in Aartselaar. Daarbij zullen de tegenoverliggende zijstraten opnieuw tegelijkertijd groen krijgen. “De huidige situatie met lange wachttijden leidde tot agressief en onveilig rijgedrag. Dit is een aanvaardbare aanpassing”, klinkt het bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Zoals eerder al aangekondigd gaat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) nog voor de start van het nieuwe schooljaar een nieuwe, tijdelijke lichtenregeling invoeren op de kruispunten van de A12 in Aartselaar. Dat gebeurt in functie van de rioleringswerken van Aquafin op de Boomsesteenweg (N177), die nog tot het voorjaar van 2020 voorzien zijn. Het AWV zal in de nieuwe lichtenregeling de tegenoverliggende zijstraten opnieuw tegelijk groen geven. Dat maakt de situatie iets minder veilig, maar moet wel de doorstroming vanuit de zijstraten – momenteel voor velen een grote bron van frustratie – verbeteren.

“Goed opletten”

“We geven het verkeer in de zijstraten opnieuw langer groen, zodat het minder lang moet wachten”, zegt AWV-woordvoerder Gilles Van Goethem. “Het nadeel is dat afslaand verkeer elkaar kruist en dat automobilisten goed zullen moeten opletten voor tegenliggers en overstekende fietsers en voetgangers. Maar het gaat hier om een tijdelijke maatregel en de huidige situatie met lange wachttijden leidde tot agressief en onveilig rijgedrag. Daarom achten we deze ingreep aanvaardbaar om de hinder tijdens de werken van Aquafin te milderen. Na afloop van de werken van Aquafin passen we de regeling opnieuw aan.”

Waarschuwingslichten

De nieuwe lichtenregeling zal vanaf maandag 19 augustus worden ingevoerd op drie kruispunten van de A12 in Aartselaar. Het gaat om de kruispunten met Bist/Langlaarsteenweg, Vluchtenburgstraat/Leugstraat en Helststraat/Guido Gezellestraat. Op het kruispunt van de Cleydaellaan/Kontichsesteenweg gebeurt de aanpassing van de lichten op 31 augustus, omdat Aquafin hier momenteel nog aan het werken is. Op het kruispunt met de Atomiumlaan en de Terbekehofdreef wordt de aangepaste regeling niet ingevoerd, omdat hier reeds een tijdelijke lichtenregeling in werking is naar aanleiding van de heraanleg van de Terbekehofdreef.

“We gaan borden voorzien aan de verkeerslichten om de weggebruikers te wijzen op de gewijzigde situatie”, aldus Van Goethem. “Ter hoogte van de fiets- en voetgangersoversteken zullen ook waarschuwingslichten worden geplaatst voor de automobilisten.”

Lokale hinder tijdens aanpassing

Tijdens de aanpassing van de lichten zal er wellicht lokale hinder ontstaan. Per kruispunt wordt de middenberm van de A12 even dichtgezet. Vanuit de zijstraten is er dan geen kruisend verkeer mogelijk en moet het verkeer verplicht rechtsaf draaien. Fietsers en voetgangers kunnen de A12 ook niet oversteken en moeten via een naburig kruispunt de A12/N177 kruisen. Rechtdoorgaand verkeer op de A12 en de Boomsesteenweg blijft steeds mogelijk. De werken starten na de ochtendspits en zullen per kruispunt ongeveer een uur duren. Waar nodig zal de politie assistentie verlenen om het verkeer in goede banen te leiden.

Bijkomende opstelstroken

De problemen met filevorming in de omgeving van de A12 in Aartselaar slepen al aan sinds het AWV in maart een nieuwe maximaal conflictvrije lichtenregeling instelde. Die zorgde voor een veiligere situatie op de kruispunten, maar er ontstonden ook langere wachttijden in de zijstraten. Zeker toen ook nog de werken van Aquafin in de Kontichsesteenweg van start gingen, kwam de doorstroming teveel in het gedrang. Het AWV heeft daarop in overleg met enkele partners een aantal maatregelen afgesproken, waarvan deze tijdelijke aanpassing van de lichtenregeling de eerste is. Dit najaar wordt ook aan ieder kruispunt een bijkomende opstelstrook aangelegd, zodat meer verkeer het kruispunt kan passeren. Ook de studie voor het plaatsen van fietsbruggen en de ondertunneling van de kruispunten loopt intussen verder, laat het AWV weten.