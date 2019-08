Nieuwe locatie Vice Festival blijkt schot in de roos Sander Bral

25 augustus 2019

14u01 0 Aartselaar Naast de Aziatisch getinte inkleding was vooral de locatie nieuw op de zesde editie van Vice Festival. De Schelse vzw Crystal Events verhuisde richting de Molenvelden in Aartselaar. Met succes, zo blijkt aan een opkomst van bijna tweeduizend feestvierders. “De setting is vooral veel gezelliger geworden.”

Crystal Events kreeg eerder van het Schelse gemeentebestuur te horen dat hun vertrouwde locatie deze zomer misschien niet meer beschikbaar zou zijn voor het Vice Festival. Op een definitieve beslissing heeft de festivalorganisatie zelfs niet gewacht om een nieuwe locatie te zoeken. Die werd vrijwel snel gevonden op de Aartselaarse Molenvelden waar dit weekend het festival doorging.

Mede-organisator Philip Lemal spreekt van misschien wel de beste editie ooit. “Preventief van locatie wisselen, bleek een heel goed idee. We zitten in Aartselaar hoe dan ook beter dan op de vorige locatie. Het terrein is iets kleiner waardoor we het veel gezelliger konden indelen. Het positioneren van de drie verschillende podia ging heel erg vlot. Ondanks een grotere opkomst gaf Vice Festival dit jaar een veel gezelligere indruk, wat ook onze opzet was dit jaar.”

Crystal Events is ook de drijvende kracht achter house- en technoconcept Kattenkwaad en de Crystal Cruise bootfeestjes. In oktober verzorgen ze de Streetparty op de Schelse jaarmarkt.