Nieuwe infogids ‘Wegwijs in Aartselaar’ is klaar (maar Snorrenclub staat er niet in) Ben Conaerts

22 augustus 2019

15u16 0 Aartselaar Vanaf maandag 26 augustus mag elke inwoner van Aartselaar de infogids ‘Wegwijs in Aartselaar’ in de brievenbus verwachten. De infogids is intussen aan zijn derde editie toe en verzamelt de contactgegevens van diensten en verenigingen.

“Als bestuur proberen we onze inwoners al zo veel mogelijk te informeren via de gemeentelijke website, sociale media en ons maandelijks informatieblad. Daarin vind je heel wat informatie over de gemeentelijke dienstverlening, ons groot aanbod aan cultuur en sport en het rijk Aartselaars verenigingsleven en hun activiteiten, onze wijken en wijkraden, enzovoort. Deze infogids vult het aanbod aan met relevante informatie, zoals gegevens en adressen”, aldus burgemeester Sophie De Wit (N-VA).

Jammer genoeg wordt in de nieuwe infogids al minstens één lokale vereniging over het hoofd gezien: de Aartselaarse Snorrenclub. “Het is jammer dat we geen vermelding hebben gekregen”, aldus de Snorrenclub. “Bovendien staat bij de evenementen dat de carnavalsstoet in Aartselaar wordt georganiseerd door de carnavalsverenigingen. Dat gebeurt echter al 36 jaar door onze club.”