Nieuwe fase in zicht voor werken aan N177: strook tussen Guido Gezellestraat en Kontichsesteenweg weer open op 9 november



Ben Conaerts

18 oktober 2019

De rioleringswerken van Aquafin aan de N177 blijven vorderen. Intussen werd het asfalt van de Guido Gezellestraat tot het kruispunt met de Kontichsesteenweg aangelegd. Zodra de wegmarkeringen zijn aangebracht, kan alvast de linkse rijstrook opnieuw worden gebruikt door plaatselijk verkeer. De komende weken worden hier ook het voet- en fietspad verder afgewerkt. Het is de bedoeling om op donderdag 31 oktober zowel de onderlaag als de toplaag asfalt van het fietspad aan te brengen.

Volledige breedte

Op zaterdag 9 november zou de N177 tussen de Guido Gezellestraat en de Kontichsesteenweg weer over de volledige breedte open kunnen gaan voor het verkeer. Hierbij gaat ook de afrit van A12 naar N177 net voorbij het kruispunt Guido Gezellestraat opnieuw open. Dit betekent dat het verkeer richting Hemiksem terug via het kruispunt met de Kontichsesteenweg kan afslaan naar de Cleydaellaan. Zodra het kruispunt met de Guido Gezellestraat open is, wordt het kruispunt met de Leugstraat afgesloten.

Vanaf 9 november komt er tijdelijk een extra afrit van de A12 naar N177 ter hoogte van Tegels Torfs. Op die manier kan plaatselijk verkeer de Guido Gezellestraat inrijden en wordt de verkeersstroom naar het centrum van Aartselaar over meerdere straten gespreid.

Kruispunt Oudestraat afgesloten

De rioleringswerken tussen Struisbeek en Kontichsesteenweg zijn gevorderd tot op het kruispunt van de Oudestraat en de Antwerpsesteenweg. Hierdoor is de Oudestraat momenteel een doodlopende straat waar enkel plaatselijk verkeer is toegelaten. Terwijl een eerste ploeg de rioolkokers verder legt in de richting van de Kontichsesteenweg, zet de aannemer een tweede ploeg in die de riool van de Oudestraat aansluit op de nieuwe riool in de Antwerpsesteenweg.