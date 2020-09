Natuurpunt houdt zwerfvuilacties voor World Cleanup Day Ben Conaerts

15 september 2020

14u34 0 Aartselaar Natuurpunt Aartselaar steekt op zondag 20 september de handen uit de mouwen naar aanleiding van World Cleanup Day. De vrijwilligers gaan op twee plaatsen in Aartselaar zwerfvuil opruimen.

Tijdens de World Cleanup Day wordt in meer dan 150 landen afval opgeruimd. Reden genoeg voor Natuurpunt Aartselaar om zich ook extra in te zetten en op twee plaatsen een opruimactie te organiseren. Van 10 tot 11.30 uur worden de bermen in de Cleydaellaan en de Zinkval aangepakt. Van 10 tot 12 uur wordt afval geruimd in de wijk Kleine Grippe, de Borrekenslaan en het Solhofpark.

Iedereen is welkom om de handen uit de mouwen te komen steken. Breng zeker werkhandschoenen en stevig schoeisel mee. Natuurpunt zorgt voor grijpstokken en vuilzakken. Wie ouder is dan 12 jaar moet een mondmasker dragen. Vooraf inschrijven is gewenst met het oog op de contacttracing. Voor de actie in Zinkval kun je inschrijven via ronnyverelst@telenet.be, voor de actie in Kleine Grippe schrijf je in via ria.thys@telenet.be.