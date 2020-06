Natuurpunt hangt vijf bijenhotels in belevingstuin WZC Zonnewende Ben Conaerts

03 juni 2020

15u06 0 Aartselaar Natuurpunt Aartselaar heeft de belevingstuin van het woonzorgcentrum Zonnewende verrijkt met vijf bijenhotelletjes.

Sinds dit voorjaar beschikt WZC Zonnewende over een fraaie belevingstuin waar zowel de bewoners als hun familieleden van kunnen genieten. Maar dankzij Natuurpunt Aartselaar en de Gezinsbond Aartselaar kunnen nu ook bijtjes zich er tegoed komen doen aan de bloemrijke plantjes. De verenigingen kochten samen vijf afgewerkte bijenhotelletjes voor solitaire bijen bij Pegode in Niel en hebben die een plek gegeven in de tuin.

“De bedoeling was om de kastjes begin april samen met de bewoners en hun kleinkinderen in mekaar te knutselen en op te hangen”, klinkt het bij Natuurpunt Aartselaar. “Maar het coronavirus heeft hier jammer genoeg een stokje voor gestoken. Daarom hebben we de kastjes zelf in elkaar geknutseld en in de belevingstuin opgehangen. We hopen nu dat de bijen snel de weg vinden naar de hotelletjes.”