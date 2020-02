Natuurpunt hangt nestkasten tegen eikenprocessierups Ben Conaerts

24 februari 2020

12u54 0 Aartselaar Natuurpunt Aartselaar heeft zaterdag enkele mezen- en vleermuizenkastjes getimmerd. Die krijgen, met de toelating van het gemeentebestuur, een plaats aan de eiken in de Claeydaellaan.

“Met deze kastjes in de Cleydaellaan willen we een bijdrage leveren aan de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups”, zegt Luk Smets van Natuurpunt Aartselaar. “De afgelopen jaren is gebleken dat de eikenprocessierups ook in onze gemeente een substantieel probleem betekent. Niet alleen de natuurgebieden hebben eronder te lijden, maar ook bepaalde wegen waar veel passanten zijn. Voor fietsers in de Cleydaellaan, waar het fietspad door een dubbele eikenrij is afgebakend, betekent dit een echte plaag. Mezen en vleermuizen kunnen echter van pas komen om de eikenprocessierups te bestrijden. Mezen hebben de rups in hun dieet opgenomen, terwijl vleermuizen jaren op de vliegende volwassen vlinder van deze rups.”