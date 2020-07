Natuurgebied De Reukens wordt weer wat groter Ben Conaerts

09 juli 2020

17u10 0 Aartselaar Het natuurgebied De Reukens wordt opnieuw wat uitgebreid. De gemeenteraad heeft het licht op groen gezet om vier percelen grond te kopen.

Het is het beleid van het gemeentebestuur om het natuurgebied De Reukens uit te breiden en daarvoor gronden aan te kopen. Daarvoor wordt in de budgetten 20.000 euro per jaar voorzien. Nu deed zich opnieuw een opportuniteit voor en koopt de gemeente vier percelen in de Reukens aan. De kostprijs bedraagt zo’n 60.000 euro. “Hiermee wordt het natuurgebied meer dan 34.000 vierkanten meter groter”, zegt schepen van Groen René Lauwers (Groen).

Oppositieraadslid Glenn Anné (Open Vld) is tevreden met de aankoop. “Ik ben blij dat de uitbreiding van onze groene longen wordt verdergezet. Deze aankoop overstijgt het bedrag van 20.000 euro per jaar, maar dat is op zich geen probleem. Elke kans die we krijgen om het natuurgebied uit te breiden, moeten we benutten.”