Naaisters halen ruim 25.000 euro op voor goed doel met verkoop van mondmaskers

03 september 2020

17u05 0 Aartselaar De vrijwillige naaisters van het Sint-Augustinusziekenhuis hebben een cheque van 25.315,5 euro kunnen overhandigen aan De Lieving. Dat is een speel- en leefruimte in het UZGent die een opvang biedt aan broers en zussen van langdurig zieke kinderen.

Inez Van Herck, zaakvoerder van de Aartselaarse stoffenwinkel Les Lisettes, was in april samen met een aantal helpende handen dag in dag uit aan het werk in de kelder van het Sint-Augustinusziekenhuis in Wilrijk. Samen maakten ze niet alleen 55.000 mondmaskers voor het ziekenhuispersoneel, er werden ook nog eens 12.000 maskers verkocht voor het goede doel. Nu alle ontvangsten en onkosten werden verrekend, kon deze week het ingezamelde bedrag worden bekendgemaakt: 25.315,50 euro.

“Een onwaarschijnlijk bedrag”, reageert Inez. “Ik dank oprecht alle vrijwilligers en iedereen die onze mondmaskers kocht. Het geld gaat naar de speel-, leef- en ontmoetingsruimte De Lieving aan het UZ Gent. Het Kinderkankerfonds vangt er kinderen tot 14 jaar op van wie de broer, zus of ouder kanker heeft. Het kindje van mijn zus en schoonbroer is in 1999 aan leukemie overleden. Zij hebben in de periode dat Sander ziek was, heel erg zo’n opvang gemist.”