Na twee jaar nog steeds geen ‘vierkant groen’ op kruispunt Cleydaellaan - Helststraat: “Te hoge kostprijs” Ben Conaerts

26 november 2019

14u41 0 Aartselaar Het is nog altijd wachten op een goede oplossing voor het kruispunt Cleydaellaan – Helststraat. Het gemeentebestuur wil hier verkeerslichten met ‘vierkant groen’ plaatsen, maar het project staat ‘on hold’ wegens een te hoge kostprijs.

De toestand van het kruispunt Cleydaellaan – Helststraat is volgens oppositiepartij NAP onrustwekkend. “De manier van oversteken voor fietsers naar Groenenhoek is gevaarlijk en niet juist qua signalisatie”, zegt Kris Wils (NAP). “De bedoeling van de gemeente was om hier verkeerslichten met ‘vierkant groen’ te voorzien. Maar we zijn ondertussen twee jaar verder en er is nog altijd niks gebeurd.”

Bij ‘vierkant groen’ krijgen alle fietsers en eventueel voetgangers tegelijk groen, zodat ze niet in conflict komen met zwaarder verkeer zoals auto’s, bussen of vrachtwagens. Dit principe heeft als voornaamste voordeel dat de veiligheid van de fietsers en voetgangers sterk verhoogd wordt. Maar vorige maand besliste de stad Antwerpen met ‘vierkant groen’ te stoppen wegens juridische onduidelijkheden.

Te duur

Schepen Bart Lambrecht (N-VA) laat echter weten dat hij nog steeds achter het principe staat. “De enige reden dat het ‘vierkant groen’ er nog niet is ingevoerd op het kruispunt Cleydaellaan – Helststraat is de kostprijs. De huidige verkeerslichten op dat kruispunt hebben nog geen ‘vierkant groen’ in hun programma steken. Bovendien moet er een extra verkeerslicht worden geplaatst om die oversteek op die manier te kunnen realiseren. Dat kan al snel oplopen tot enkele tienduizenden euro’s. Dat bedrag was niet in de huidige budgettering opgenomen en daarom niet ter beschikking, maar we nemen het wel op in de volgende budgettering. Het staat dus op de planning voor de periode 2020-2025.”