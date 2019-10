Na de wafelslag nu ook de chocoslag: Wafeltjes.be prikkelt verenigingen om chocopotten te verkopen Ben Conaerts

04 oktober 2019

Verenigingen kunnen voortaan naast een wafelslag ook een chocoslag houden om geld in het laatje te brengen. Het Aartselaarse bedrijf Wafeltjes.be is daarvoor een samenwerking aangegaan met chocoproducent Boerinneke. En wat voor de wafeltjes geldt, geldt ook voor de chocopotten: minstens 100 procent winstmarge.

Verenigingen, sportclubs of scholen die nood hebben aan extra inkomsten, zijn ongetwijfeld al vertrouwd met de webshop van Wafeltjes.be. Vanuit heel Vlaanderen kloppen ze al meer dan tien jaar aan bij het Aartselaarse bedrijf om met een mooie winstmarge zoete lekkernijen aan de man te brengen. Het aanbod is ruim: truffels, frangipanes, kokosrotsjes, zeevruchten, marsepein en – natuurlijk – de alombekende artisanale vanille- en chocoladewafeltjes. Nu is er echter een opvallende nieuwkomer in het gamma: de chocopotten van Boerinneke.

Chocoslag

“Veel verenigingen houden in het jaar al een wafelslag om geld in het laatje te brengen. Nu willen we hen prikkelen om ook een chocoslag te organiseren”, zegt Tom De Saeger van Wafeltjes.be. “We geven hen daarbij eigenlijk een nieuwe manier om mogelijke inkomsten te verwerven. Je kan als vereniging maar één keer per jaar een wafelslag organiseren, maar je kan perfect in het voorjaar een wafelslag houden, én in het najaar een chocoslag. Bovendien: choco smaakt altijd en overal.”

Wafeltjes.be heeft voor de chocoslag de handen in elkaar geslagen met de Sint-Amandse chocoproducent Boerinneke. “Bij Boerinneke kreeg men geregeld de vraag van klanten of er grote hoeveelheden konden worden aangekocht, maar dat bleek voor het bedrijf logistiek niet zo eenvoudig te organiseren. Daarom hebben we de krachten nu gebundeld en kunnen verenigingen de chocopotten aankopen via onze website. Voorlopig gaat het slechts om de standaardchoco van 450 gram, maar er kunnen altijd nog varianten bijkomen.”

100 procent winstmarge

Hoewel de chocopotten pas sinds kort te verkrijgen zijn op de webshop, lopen de eerste bestellingen al vlot binnen. Zou het kunnen dat de choco zo populair wordt als de wafeltjes? “We zijn alleszins van plan om er flink wat publiciteit rond te maken”, zegt De Saeger. “We nemen zaterdag al een reclamefilmpje op en op onze vrachtwagens kan je de slogan ‘Sla je chocoslag!’ lezen. Misschien komt er later ook een wedstrijd voor de vereniging die als eerste 1.000 potten choco verkoopt.”

En wat voor de wafeltjes geldt, geldt ook voor de chocopotten: je hebt een winstmarge van minstens 100 procent. “Je kan bij ons je chocopot kopen tegen 2,5 euro per stuk en vervolgens de pot verkopen tegen 5 euro. Je maakt dus 100 procent winst op de verkoop. In eerste instantie richten we ons met de chocoslag op jeugdbewegingen, omdat het product zich daar perfect toe leent. Zeg nu zelf, ‘Wil je een pot choco kopen van de chiro?’ Dat bekt toch goed?” (lacht)

Alle info is te vinden op de website www.wafeltjes.be.