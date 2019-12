Exclusief voor abonnees Na dagvaarding door ondernemers is er nu ook protest van burgers: A12 blijft gemoederen beroeren Ben Conaerts

09 december 2019

13u59 0 Aartselaar Het blijft onrustig rond de A12 en de N177 in Aartselaar en Wilrijk. Een negentigtal omwonenden van de ‘zwarte kruispunten’ heeft zich sinds kort verenigd in een burgerinitiatief. Hun eerste wapenfeit is een open brief met aanbevelingen voor de bevoegde instanties en overheden om de verkeersveiligheid op korte termijn aan te pakken. Ze pleiten onder meer voor verbeterde signalisatie, een inhaalverbod voor vrachtverkeer en meer politiecontrole en -handhaving. Het Agentschap Wegen en Verkeer laat alvast weten de voorstellen te zullen bekijken.

“Als weggebruikers en omwonenden in Wilrijk, Aartselaar, Schelle, Rumst en Boom kunnen we alleen maar vaststellen dat er van overheidswege wel aan een definitieve oplossing wordt gedacht, maar die blijft voorlopig uit”, zeggen Leonce Dekeyser en Gustaaf Versweyveld, woordvoerders van het burgerinitiatief A12/N177. “Omdat de onveiligheid en onzekerheid ons grote zorgen baren, werkten we met een team geëngageerde burgers zelf een reeks maatregelen uit die de situatie op de A12 en de N177 beduidend kunnen verbeteren. Het gaat om aanbevelingen die op relatief korte termijn en met een beperkt budget kunnen worden uitgevoerd.”

