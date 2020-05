N-VA pleit voor ruimere terrassen voor horeca op het Laar Ben Conaerts

23 mei 2020

14u39 0 Aartselaar Bestuurspartij N-VA wil de terrasruimte voor de horeca op het Laar vergroten. Volgens raadslid Joris De Bie (N-VA) kunnen daarvoor de parkings voor hun deur gebruikt worden. Hij gaat het voorstel indienen op de volgende gemeenteraad.

Op dit ogenblik is het nog onduidelijk wanneer de horeca opnieuw de deuren kan openen. Maar de Aartselaarse afdeling van N-VA wil al nadenken over het moment dat die horeca wel weer open kan. Raadslid Joris De Bie (N-VA) zal volgende gemeenteraad een voorstel indienen om de terrassen van de horecazaken op het Laar te vergroten. Op die manier is het eenvoudiger de ‘social distancing’ te garanderen, redeneert hij.

“Aartselaar telt wel wat horecazaken”, aldus De Bie. “De zaken die meer buiten het centrum liggen, hebben vaak een eigen tuin of parkeerterrein waar ze hun buitenterras kunnen vergroten. Voor de horecazaken op het Laar ligt dat moeilijker. Als binnenkort de restaurants en cafés terug zouden open mogen, komt daar ongetwijfeld veel volk op af. Dan is het goed dat we proactief nadenken hoe we ons Laar op een gezellige en veilige manier kunnen inrichten.”

Extra leven

Het voorstel dat De Bie op gemeenteraad ter stemming zal voorleggen, bepaalt dat de horecazaken op het Laar de parkings voor hun deur kunnen gaan innemen om hun terras uit te breiden en voldoende ruimte te laten tussen hun tafels. “Het stukje Laar tussen slagerij-traiteur Fonteyne en het Laarhof zouden we willen afsluiten om daar de terrassen ook op straat te kunnen zetten. Zeker nu de zomerevenementen niet kunnen doorgaan, zorgt dat voor wat extra leven in de dorpskern.”

Het raadslid stelt ook voor om de horeca geen concessie of retributie te laten betalen voor de inname van het openbaar domein. “De horeca wordt al zwaar getroffen door de coronamaatregelen. Met dit voorstel kunnen ze aan hun relance werken in Aartselaar. Het is dus een extra steunmaatregel voor onze horeca, bovenop de waardebon die elke inwoner al zal krijgen om in de lokale handelszaken of horeca te spenderen. Een Laar met wat minder verkeer en meer horecagelegenheid deze zomer is bovendien een ideale test voor de toekomstige dorpskernvernieuwing. We zullen hier zeer nuttige lessen uit kunnen trekken.”