N-VA Aartselaar wil zitpenningen laten uitbetalen in handelaarsbonnen: “Als steun aan onze middenstand” Ben Conaerts

26 maart 2020

15u11 0 Aartselaar N-VA Aartselaar pleit ervoor om de zitpenningen van de gemeenteraad van maart uit te betalen in handelaarsbonnen. “Op die manier plukken onze middenstanders hier de vruchten van”, klinkt het.

Door de coronamaatregelen kon de gemeenteraad van maart niet fysiek doorgaan. De gemeentelijke administratie herleidde de agenda tot één hoogdringend punt, waarop de raadsleden per mail hun stem konden uitbrengen. Maar omdat de gemeenteraad daardoor formeel plaatsvond, moet de gemeente alle raadsleden verplicht een zitpenning uitkeren. De N-VA-fractie stelt nu dan ook voor om de zitpenningen uit te betalen in handelaarsbonnen. Het voorstel zal worden geagendeerd voor de eerstvolgende gemeenteraad.

“Normaal is zo’n zitpenning billijk, want je steekt als gemeenteraadslid heel wat uren voorbereidingstijd in zo’n gemeenteraad”, zegt fractieleider Paula De Leeuw (N-VA). “Maar nu moesten we dus maar weinig doen en voelt de zitpenning wrang aan. In andere gemeenten spreekt men dan al eens af om het geld aan een goed doel te geven. Voor ons is een goed doel momenteel onze Aartselaarse handelaars en horeca, die getroffen worden door de coronamaatregelen. We stellen dan ook concreet voor om de zitpenning niet te storten op de rekening, maar uit te betalen in handelaarsbonnen. Op die manier komt de zitpenning van onze raadsleden sowieso bij de Aartselaarse middenstand terecht en plukken zij er ook de vruchten van.”