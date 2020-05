N-VA Aartselaar doneert voor 580 euro aan stoffen om schorten te maken Ben Conaerts

20 mei 2020

15u27 0 Aartselaar Nadat eerst mondmaskers een knelpunt in de zorgsector waren, is dat momenteel het geval voor schorten. De gemeente Aartselaar heeft dan ook een oproep gelanceerd aan elke inwoner die nog katoenen stoffen heeft om die te doneren. Bestuurspartij N-VA heeft intussen ook zijn duit in het zakje gedaan en sponsorde voor 580 euro aan stoffen en toebehoren.

In het gemeentelijke naaiatelier zijn verschillende vrijwilligers momenteel aan de slag om schorten te maken voor onder meer zorginstellingen, huisartsenpraktijken en tandartsen. De lokale afdeling van Aartselaar spendeerde 580 euro om de nodige stoffen en toebehoren voor het atelier aan te kopen. Voorzitter Miel Mertens, burgemeester Sophie De Wit en schepen van Welzijn Hilde Heyman (allen N-VA) kwamen de rollen stof ter plaatse overhandigen. Daarmee kunnen tachtig extra wasbare schorten worden vervaardigd.

“Onze gemeente heeft steeds het voortouw genomen in de tekorten aan materialen sinds de coronacrisis”, zegt burgemeester Sophie De Wit. “In maart kochten we al duizenden chirurgische mondmaskers aan met de gemeente omdat onze zorg een tekort had. Onze inwoners krijgen nu ook allemaal een gratis herbruikbaar en wasbaar mondmasker, maar vandaag is er vooral een tekort aan schorten. Onze afdeling is blij dat ze hierin haar steentje kan bijdragen.”

Uit partijkas

Voor een goed begrip: de leden betalen de 580 euro uit de partijkas. “Dit bedrag komt uit onze eigen kas, waarin door onze mandatarissen zelf werd gestort”, zegt voorzitter Miel Mertens. “Eerder besloten al onze gemeenteraadsleden trouwens ook al om hun zitpenning van de gemeenteraad van maart te laten omzetten in waardebonnen van de middenstand. Ik ben trots als ik zie hoe onze lokale politici zelf hun duit in het zakje doen om deze crisis het hoofd te bieden.”

Wie zelf katoenen stof wil doneren, kan contact opnemen met Lien Verbeeck via noodplanning@aartselaar.be.