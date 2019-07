Muzikant maakt ludiek lied over fileleed op A12: “Ik probeer er humor van in te zien” Ben Conaerts

02 juli 2019

18u44 0 Aartselaar Terwijl het fileleed op de A12 de meeste weggebruikers vooral frustreert, gebruikt muzikant en zanger Luc Ziegler (56) ze als inspiratiebron. Hij heeft een ludiek lied gewijd aan de hele problematiek en scoort daarmee al meer dan 3.500 views in vier dagen tijd. “Ik ben geen protestzanger, ik lach gewoon graag.”

Op de sociale media regent het dagelijks klachten over de lange wachttijden op de A12. Zanger en muzikant Luc Ziegler (65), zelf woonachtig vlak bij het zwarte kruispunt aan de McDonald’s, kan erover meepraten. Maar in plaats van zijn frustraties van zich af te typen op Facebook, maakte hij een ludiek lied over het fileleed op ‘den A12’. “Auto’s, fietsers, voetgangers, allemaal in de fil’. Nog enkele jarekes wachten en dan is het hier terug stil”, zingt Luc in het sappig Antwerps, terwijl hij zichzelf begeleidt op een akoestische gitaar. Een oorwurm van formaat die duidelijk bij heel wat mensen in de smaak valt. Op amper vier dagen tijd scoorde ‘Den A12’ al meer dan 3.500 views op YouTube.

“Zelf versteld”

“Ik sta er zelf ook versteld van”, zegt Luc. “Ik heb nog andere liedjes op YouTube, maar die worden bij lange na zoveel niet bekeken. Het is natuurlijk een onderwerp dat veel mensen na aan het hart ligt. Ik vreet dikwijls mijn kas op als ik hier weer moet staan aanschuiven. Onlangs was ik een halfuur onderweg om naar het centrum van Aartselaar te rijden. Maar er is niks aan te doen, je moet je erbij neerleggen. Ik ben dus zeker geen protestzanger. Ik begrijp de mensen die klagen en zagen maar al te goed, maar ik probeer de situatie vanop een afstand te bekijken en er de humor van in te zien.”

Klaar in halfuurtje

“Ik heb er eigenlijk niet zoveel moeite in gestoken”, verklapt Luc over zijn YouTube-hit. “Binnen een halfuurtje had ik al drie stroofjes en een refreintje. Ik heb er vooral op gelet dat ik niet te veel de verkeerde dingen zeg. Ik zie natuurlijk wat ik zie, maar ik wou niemand voor de borst stoten. Dat is blijkbaar gelukt, want YouTube heeft ‘Den A12’ er toch nog niet afgegooid. Op aanraden van mijn dochter heb ik de video vervolgens gedeeld op de sociale media. Het leek me een ideaal lied om te beluisteren als je in de file staat.” (lacht)

Luc heeft als zanger en muzikant al heel wat watertjes doorzwommen. “Ik heb vroeger, toen ik er woonde, nog liedjes geschreven over Wilrijk. Maar dit is eigenlijk pas het eerste dat ik schrijf over Aartselaar. Het is plezant, maar ik denk dat het iets eenmaligs zal blijven. Ik heb nog werk genoeg op de plank liggen met de Antwerpse folkgroep Toudtzodt, waarmee ik regelmatig optreed. Maar als de burgemeester van Aartselaar me zou vragen om mijn lied in de gemeenteraad te komen zingen, wil ik dat zeker eens doen.”

‘Den A12' van Luc Ziegler is hier te beluisteren.